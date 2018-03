Kanadčani so prejšnje tri tekme proti Washingtonu izgubili, tokrat pa so po slabem začetku in izidu 4:16 strnili vrste in v drugem polčasu prevladali na igrišču. Za 44. zmago v sezoni je bil kriv tudi prvi strelec ekipe DeMar DeRozan, ki je dosegel 23 točk, CJ Miles je prispeval 20 točk. Toronto je tokrat zmagal že na deseti tekmi od zadnjih enajstih, v noči na ponedeljek pa bo v domači dvorani gostil Charlotte Hornets.

Branilci naslova Golden State Warriors so se morali v gosteh potruditi za zmago nad Atlanta Hawks, izid je bil 114:109. Stephen Curry je za gostujočo ekipo dosegel 28 točk, a je moral v tretji četrtini zaradi poškodbe predčasno na klop. Poškodoval se je že v prvem polčasu, bolečine pa nato niso pojenjale, zato je konec tekme dočakal na klopi.