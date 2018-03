Kaže, da se četrtni skupnosti Vič obetajo novi prostori. Kot nam je povedal predsednik četrtne skupnosti Danilo Šarić, je mestna občina pokazala zanimanje za gradnjo nove stavbe. Zdaj se namreč spopadajo z veliko prostorsko stisko. Nimajo dovolj prostora za udejstvovanje vseh društev in drugih skupin, ki bi se želeli sestajati v prostorih četrtne skupnosti. Tako so na zadnji izredni seji sprejeli sklepe, na podlagi katerih so občini posredovali svoje želje. Te bodo podlaga za izdelavo projektne naloge, sledila ji bo idejna zasnova objekta.

Zgledujejo se po Zalogu, kjer je v javno-zasebnem partnerstvu zrasel velik upravno-poslovni center. Šarić sicer pravi, da bi bili zadovoljni že, če bi se projekt na Viču le približal tistemu v Zalogu. V mislih imajo gradnjo dvoetažne stavbe, v kateri bi lahko organizirali številne aktivnosti. Montažno hišo, v kateri imajo sedež, bi podrli in na istem prostoru zgradili nov objekt. »Potrebovali bi vsaj tri večje prostore, kajti imamo zelo aktivne upokojence, različna društva in mladinski center z rekreativnimi dejavnostmi. Če bi imeli takšen tloris, kot ga imajo v Sparu v Zalogu, bi bilo odlično,« je dejal Šarić. Zdaj imajo na voljo sobo za sestanke, dve pisarni za koordinatorje četrtne skupnosti in še en manjši prostor, fotokopirnico z manjšim arhivom ter manjšo čajno kuhinjo. V teh prostorih je aktivnih deset društev, medtem ko jih je v tem delu Ljubljane registriranih več sto.

Pod nadvozom na Dolgem mostu bi imeli rolkarski park

Na minulih sejah so razpravljali tudi o drugih problematikah, s katerimi se srečujejo na Viču. Tako si želijo protihrupno zaščito pred avtocesto. »Zdaj Dars ugotavlja, ali je res hrupno,« je dejal Šarić in dodal, da je Dars zavrnil njihovo idejo o premičnem rolkarskem parku pod nadvozom avtoceste na Dolgem mostu. »Pod viaduktom bi lahko naredili rolkarski park, kar bi bil okras ob vhodu v mesto. Zaščiten bi bil pred soncem in dežjem. To bi bila dobra rešitev glede na to, da nam primanjkuje zunanjih telovadišč. A smo dobili negativni odgovor,« je dejal Šarić. Dars soglasja za gradnjo rolkarskega parka ne more dati, ker kot upravitelj avtoceste ocenjujejo, da bi to močno zmanjšalo oziroma onemogočilo vzdrževalna dela pod viaduktom. »Pravijo, da so imele že štiri skupnosti po Sloveniji podobne ideje, a so vse zavrnili. Le v Kranju so jim dovolili izpeljati takšen projekt, a gre tam za občinski most,« je dodal Šarić.

Želijo si tudi drugačnega izvoza z avtoceste, in sicer tako, da bi bilo podobno kot na avtocestah v Nemčiji mogoče na izvozu pri bencinski črpalki levo zaviti na Petrolovo črpalko, desno pa v mesto. »Z malo denarja bi dosegli velik učinek. Tako bi imeli tam izvoz na avtocesto in tovornjaki ne bi vozili po Tbilisijski in Tržaški.« Na odgovore pristojnih služb o tej ideji še čakajo.

Šarić pravi, da se zavzemajo tudi za spremembe pri mestnem potniškem prometu. Ob prometnih konicah ljudje pri viški cerkvi čakajo na vstop na avtobus od deset do petnajst minut. Predlagajo, da bi bil dovoljen vstop v avtobuse pri vseh vhodih, ne le pri vozniku. »S tem bi pridobili približno deset odstotkov pri pretočnosti potnikov. Zdi se mi smešno, da se pogovarjamo o tramvajih in podzemni železnici, ko pa še nismo izkoristili vseh zmogljivosti,« je dejal. Vse predloge so poslali pristojnim službam.