Nogometaši Olimpije imajo privilegij, da so po ustaljenem urniku začeli spomladanski del državnega prvenstva. Po srečni zmagi nad Celjem bodo jutri popoldne gostovali v Novi Gorici, medtem ko je nogometna zveza druge tekme 20. kroga zaradi zasneženih in poledenelih igrišč preložila na april. Rudar, Domžale in Krško bodo spomladansko premiero dočakali šele prihodnji torek.

»Veseli me, da bomo lahko obe uvodni tekmi spravili pod streho. Ker smo v igri tudi za pokalno lovoriko, nam ugaja, da naših tekem ne prelagajo na poznejši termin,« ugotavlja ljubljanski trener Igor Bišćan. Njegovo moštvo je ta teden iskalo optimalne razmere za vadbo, zato je treniralo na treh lokacijah v mestu. Z zimskimi razmerami imajo pri Olimpiji največ preglavic afriški nogometaši: »Razumljivo je, da so doživeli šok. Prvič v življenju so videli sneg, zato zmrzujejo. V tem hipu se njihova pripravljenost giblje med 30 in 40 odstotki,« je analiziral Bišćan. Od petih okrepitev sta za igro od prve minute pripravljena le avstralski reprezentant Jason Davidson in bosanski up Rijad Kobiljar, argentinski napadalec slovenskih korenin Andrej Vombergar pa ni izgubil le statusa v prvi postavi, ampak tudi na klopi. »Med pripravami so njegovi konkurenti v napadu dobili prednost. Ocenjujem, da trenutno ni v dobri formi,« je odkrit Bišćan, ki je še omenil, da ima srbski napadalec Dragan Mrdja težave s prilagajanjem na umetno travo. »Razumem ga, saj sem imel v svoji igralski karieri podobne občutke.«

Hrvaški trener priznava, da še ni zadovoljen z igro Olimpije. Proti Celju je našel kopico napak: »Predvsem smo bili prepočasni v razmišljanju, odzivih, igri, podajah… Moramo biti samokritični, saj le tako lahko pričakujemo napredek v igri. Sem pa igralcem čestital, da proti Celju niso izgubili želje. Prvič se nam je zgodilo, da smo zmagali prav v zadnji sekundi tekme, kar kaže na močan značaj moštva,« se je razgovoril Igor Bišćan, ki se z igralci večinoma sporazumeva v angleškem jeziku, saj Olimpija še nikdar ni imela tako močnega mednarodnega pridiha. »Že kot igralec sem spoznal, kako pomembno je imeti v moštvu domače nogometaše, saj veljajo za nosilce dobrega razpoloženja. Pozimi smo se trudili, da bi pripeljali tri slovenske okrepitve, a se ni izšlo.«

Gorica ima pred spomladanskim uvodom z Olimpijo kronične preglavice v igralskem kadru. Vratar Grega Sorčan je poškodovan, napadalec Kyrian Nwabueze je zaradi težav s srcem redni obiskovalec na kardiologiji, Uroš Celcer je kaznovan, Miran Burgić se šele vrača v pogon, Rifet Kapić se je pozimi poslovil… Je Olimpija zaradi goriških težav v prednosti? »Kdo bi vedel. Goričani so našo tekmo s Celjem lahko analizirali, mi pa nimamo česa pogledati, saj Gorica po dolgem premoru še ni odigrala prvenstvene tekme,« je dejal Bišćan.

Verjetni postavi – Gorica: Likar, Gregorič, Kavčič, Lipušček, Grudina, Nagode, Džuzdanović, Škarabot, Osuji, Žigon, Filipović. Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Čanađija, Tomić, Savić, Kronaveter, Oduwa, Issah. Glavni sodnik: Skomina (Koper). Naš namig: 2.