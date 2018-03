Halova je navdušila kritike že s prvencem Quarantine (2012), pri katerem je v ospredje postavila svoj neobdelani in afektirani glas ter se na osnovi abstraktne ambientalne elektronike spogledovala s popom. Drugačen, bolj eteričen in plesen sentiment izkazuje njen drugi album Chance of Rain (2013), ki korenini v tehnu v njegovi raziskovalni različici. Po slišanem se z Dustom vrača k prvencu. Pospremila ga je z vokalom v živo, ki je bil tokrat bolj sintetičen, a je na odru deloval enolično in tarnajoče. Ritmu, ki se mestoma približuje UK garageu, in zvočni krajini z izrazitim občutkom za podrobnosti je manjkal dramaturški lok, zaradi česar je slišano zvenelo preveč anaerobno in statično.

Renomeju avtorice navkljub lahko njen nastop ocenimo kot manj uspešen ali vsaj kot preveč medlo nadaljevanje večera, na katerem sta zasijali domačinki iz dua Warrego Valles, imenovanega po antičnih rečnih dolinah na Marsu, ki sta premierno predstavili svoj dolgometražni prvenec Botox. Kakšna sekvenca ju je tu in tam ujela nepričakovano, pod črto pa njun izdelek z zanimivimi teksturami in čvrsto dinamiko predstavlja produkcijski presežek in potrjuje ustvarjalno zrelost obeh članic.

Dvojec tvorita Nina Hudej in Nina Kodrič (NinaBelle), jedro programske in tehnične ekipe, ki upravlja kavarno Pritličje, prisotni pa sta tudi v klubu Monokel. Ne identificirata se le kot glasbenici, ampak tudi kot aktivistki. Angažma je opaziti že v naslovnem nevrotoksinu albuma, ki se uporablja za ohranjanje mladostnega videza, tako da (začasno) ohromi obrazne mišice, pri čemer lahko oseba izgubi sposobnost izražanja čustev – primerna prispodoba za svet, v katerem je meja med organskim in virtualnim, med umrljivim in neskončnim vedno bolj nejasna. Izdajo na USB-ključu pri založbi Kamizdat je pospremila lična knjižica, s katero se lahko legitimno potegujeta za najboljšo podobo albuma leta. Pri tem velja omeniti, da je Kamizdat eden izmed projektov, ki nedavno ni pridobil programskih sredstev od ministrstva za kulturo, čeprav neguje aktualne domače avtorje, ki v skladu z inovativnimi smernicami stremijo k reinterpretaciji plesišča.

Večer so oplemenitili tudi didžejka Nulla, ki je ogrevala s hipnotičnim prepletom linearnih in nalomljenih ritmov, ter mojstra vizualizacij iz Izlanda, ki sta tokrat grafoskop zamenjala za katodne televizorje.