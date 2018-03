Material bo pridobljen iz sladkornega trsa, proizvodnja pa se je že začela. Iz danskega podjetja so sporočili, da bodo »organski« kosi v prodaji že letošnje leto.

»Ponosni smo, da so prvi Lego elementi iz trajnostne plastike v proizvodnji in bodo v Lego škatlah že letos,« je sporočil Tim Brooks, podpredsednik skupine Lego Group za okoljsko odgovornost. »To je velik prvi korak v naši ambiciozni zavezi, da nekoč vse Lego kocke izdelujemo iz trajnostnih materialov,« je dodal.

Nove Lego kocke bodo izdelane iz prožne, mehke in trpežne plastike, z imenom polietilen. Iz podjetja so sporočili, da bo plastika, kljub temu, da bo temeljila na sladkornem trsu, ostala kakovostna. »Otroci in starši ne bodo opazili nobene razlike v kakovosti in videzu,« je dejal Brooks.

Podjetje Lego se je sicer zavezalo, da bo do leta 2030 v svojih osnovnih izdelkih in embalaži uporabljalo trajnostne materiale.