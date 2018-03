Jamie Oliver zapira restavracije

Jamie Oliver morebiti ni najboljši kuhar na svetu, je pa gotovo med najslavnejšimi, zahvaljujoč televizijskim oddajam, v katerih nastopa že od časov, ko je bil še mladenič. S svojo kuharsko slavo je postal eden najbogatejših Britancev, mlajših od 30 let, z imperijem restavracij in občasnimi družbeno koristnimi akcijami, kot je denimo povišanje kakovosti šolskih in bolnišničnih kosil. Njegovo ime je že več kot desetletje blagovna znamka, ki jo lepi na vse vrste izdelkov, od omak do restavracij. Od leta 2008 do letos je imel 37 restavracij po svetu.