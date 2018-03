Usmilil se je prezeblega tatu

Nekega primorskega nepridiprava je očitno presenetil polarni mraz, ki je minuli teden prodrl tudi v njegove kraje. Zato je sklenil, da se bo do pomladi ogreval s tujim lesom. Novogoriški policisti so bili v nedeljo obveščeni o tatvini. Šempetrčan jim je javil, da mu je neznanec s parcele odtujil približno štiri tekoče metre mešanih drv. S tem protipravnim ravnanjem mu je storilec povzročil za približno 150 evrov gmotne škode. Oškodovancu pa se je tat očitno zasmilil. Sklenil je namreč odstopiti od pregona, zato so policisti poslali tožilcem zgolj pisno poročilo, ne pa kazenske ovadbe. Mi pa upamo, da se je pogrel in da bo zdaj vendarle prišla pomlad in mu ne bo več treba »odtujevati« in »protipravno ravnati«, kot v žargonu radi zapišejo možje v modrem.

Vroči telefon

Kjer se prepirata dva, tretja pristane v zaporu, je morala nedeljske zgodbe s koprske železniške postaje. Tam sta se med preprodajo telefona najprej hudo sprla moška. Verbalnemu je sledil fizični obračun, v katerem je eden izmed srboritežev drugemu grozil s kleščami, zaradi česar bo še imel opraviti na sodišču. V celico za pridržanje so kasneje poslali drugega vročeglavca, in sicer ker se ni hotel umiriti niti po prihodu policistov. Zato bo v bližnji prihodnosti prejel plačilni nalog. Istega dne pa se je v celici na Igu znašla neka ženska iz Sečovelj, ki je bila med sporom zaradi telefona na železniški postaji. Ko so jo policisti legitimirali, so namreč ugotovili, da je okrožno sodišče v Kopru že pred časom odredilo njeno privedbo v zapor.

Z letala padla slepa potnika

Neobičajen je bil razlog odpovedi ponedeljkovega leta iz ekvadorskega mesta Guayaquil v New York. Na letalo družbe Latam Ecuador sta se vkrcala slepa potnika, ki sta si obetala brezplačen let v ZDA. Skrila sta se v kolesje letala in pri tem podcenila tveganje svojega medcelinskega podviga. Že ob vzletu sta namreč padla na pristajalno stezo in se pri tem smrtno ponesrečila. Identiteta mrtvih moških ni znana, preiskava pa še traja, saj niti ni jasno, kako se jima je uspelo skriti v kolesje letala. »Obžalujemo incident na letališču Guayaquil in izražamo sožalje,« je sporočil direktor letalske družbe Manuel van Oordt.

Avtomobil v dnevni sobi

Neka Nemka iz Westerwalda je v ponedeljek zvečer spokojno sedela v svojem počivalniku in gledala televizijo, ko je nenadoma glasno počilo. Kosi opeke, stekla in pohištva so frčali po zraku, tik ob njej pa se je ustavil avtomobil. Policijska preiskava je ugotovila, da je neki voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in je z nezmanjšano hitrostjo trčil v stanovanjsko hišo. Ženska in voznik v tej neobičajni nesreči nista utrpela telesnih poškodb. Gasilcem je uspelo zasilno zakrpati luknjo v steni, avtomobil pa je pristal na bližnjem odpadu.

Modra luč in dva promila v gasilski ta zadnji

»To je bila moja neumnost in napaka, za storjeno sem se že opravičil,« se je avstrijskim medijem pokesal gasilski komandir iz Tirolskega. Čez dan je bil (pil) na smučanju, po njem pa je šel v vaško gostilno in tam spil še več. Načrtoval je, da se bo domov vrnil s taksijem, ko ga je dosegla informacija, da se mora odpraviti na teren. Z zasnežene ceste je namreč zdrsnil tovornjak. Sedel je v avtomobil, vklopil signalne luči in se odpravil na kraj dogodka. Policisti, ki so obravnavali nesrečo, so brž zavohali, da zadah kolega gasilca ne diši po vijolicah. Odredili so alkotest, ki je pokazal, da je imel poveljnik v krvi približno dva promila alkohola. Gasilska intervencija je bila zanj končana, policisti so mu nemudoma zasegli vozniško dovoljenje, v kratkem pa bodo spisali še kazensko ovadbo, ker je med vožnjo imel neupravičeno prižgane modre luči.