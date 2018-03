S policije so sporočili, da je 36-letni voznik vozil tovorno vozilo po glavni cesti iz smeri Hotiča proti Kresnicam v koloni vozil, ki se je pri odcepu za Vernek ustavljala zaradi vozila, ki je zavijalo desno. Ker pa 36-letnik domnevno ni vozil s prilagojeno hitrostjo, ga je pri zaviranju zaneslo v levo na nasprotno stran ceste, po kateri je takrat pripeljal 52-letni voznik osebnega vozila.

Trčenje je bilo neizogibno. V nesreči so bili voznik in njegova dva potnika v osebnem vozilu poškodovani. Dve osebi sta bili ukleščeni, tako da so morali posredovati litijski gasilci. Deset se jih je z dvema voziloma odpravilo na intervencijo. S tehničnim posegom so ju rešili iz vozila, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter z absorbenti posuli razlite tekočine. Reševalci so poškodovane prepeljali v UKC Ljubljana. S policije so sporočili, da stopnja poškodb še ni znana. V nesreči je nastalo po nestrokovni oceni za okoli 80.000 evrov materialne škode. Glavna cesta je bila zaprta skoraj tri ure.