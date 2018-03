Ob najdbi morebitnih nepravilnosti bi lahko tudi Ivanka Trump, tako kot pred dnevi njen soprog Jared Kushner, izgubila dostop do strogo zaupnih podatkov, poroča CNN. Natančna varnostna preverjanja najvišjih uslužbencev Bele hiše so namreč povsem običajna, vanje pa spadajo tudi stiki s tujino in mednarodni posli uslužbencev in svetovalcev. Po navedbah ameriškega uradnika, na katerega se sklicuje CNN, želijo s tem preveriti, ali bi vezi s tujino katerega od članov administracije lahko naredile »ranljivega na pritiske tujih obveščevalnih agencij«.

Posel, povezan s 188-metrskim nebotičnikom »Pri varnostnem preverjanju gospe Trump ni prišlo do nikakršnih težav,« je pisanje CNN-a zanikal Peter Mirijanian, predstavnik sveta za etiko Ivanke Trump. »Kljub novi politiki Bele hiše lahko še naprej opravlja enako delo kot doslej,« je dodal. FBI je tako pod drobnogled vzel 360 milijonov dolarjev vreden posel, povezan s 188 metrov visokim nebotičnikom v Vancouvru, v katerem je 147 hotelskih sob in 217 razkošnih stanovanj, odprli pa so ga le nekaj dni zatem, ko je februarja lani Trump zaprisegel kot ameriški predsednik. Ker njegov uradni lastnik ni Trump Organization, ampak malezijski poslovnež Joo Kim Tiah, ni povsem jasno, zakaj FBI podrobno preiskuje ravno ta posel. Izvršni podpredsednik družinskega podjetja Alan Garten je razložil, da je bila vloga organizacije pri gradnji nebotičnika omejena le na dovoljenje za uporabo imena in upravljanje hotela, kar pomeni, da organizacija od poslovneža prejema milijone dolarjev od licenčnin in tržnih pristojbin.