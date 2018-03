Evropska unija v letošnjem prvem polletju poskuša rešiti številna odprta vprašanja, ki so se nabrala od finančne in migracijske krize. Do konca junija se bodo države članice poskušale dogovoriti o spremembah skupne evropske azilne politike, se zediniti glede vprašanja prerazporeditvenih kvot prosilcev za azil in doreči obseg reform evropske monetarne unije, s katerimi naj bi evro postal odpornejši proti naslednjim krizam. Razplet poskusa preseganja delitev na vzhod in zahod (migracijska politika) ter integracije sever in jug (finančna politika) je povsem odprt. Z začetkom poga