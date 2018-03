Kako učinkovito upravljati tovarno: skrivnost Toyotinega uspeha

Tovarna avtomobilov podjetja General Motors (GM) v kalifornijskem mestu Fremont je v začetku osemdesetih let 20. stoletja veljala za eno izmed najslabših v državi. Zaposleni so bili tako razpuščeni, da so za zabavo v vrata avtomobilov včasih vgradili celo kako prazno pločevinko kokakole, da se je med vožnjo tresla in s čudnimi zvoki spravljala ob živce kupca vozila. V karoserijo naj bi občasno zavarili tudi ostanke sendvičev, tako da je v avtomobilu sčasoma začelo močno smrdeti. Vse to so počeli predvsem zato, ker so želi škoditi podjetju, v katerem so bili zaposleni.