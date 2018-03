Aliaa joka, ker je zapustila moža, čigar je otrok, in sram jo je pred ljudmi, ker je ločena. Zaradi te sramote bi se najraje vrnila k njemu, čeprav ni dober z njo, kar ona ve. To ve tudi njena mati Fatmeh (38), ki je morala plačati, da se je Aliaa lahko vrnila k njim, ve tudi materina sestra Amina (40) in njuna prijateljica Marwa (41). Vse tri so ob njej v majhnem šotoru iz plastičnih cerad v begunskem naselju za Sirce v dolini Bekaa v Libanonu.

Izgubljene generacije Mrakobnega dne sredi januarja 2018 po šotoru ropota dež. K sreči je letos