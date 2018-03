Do nedavnega jo je motil zgolj zvon v domači cerkvi svetega Jakoba v Herxheim am Berg, okoli 25 kilometrov od Manheima, zdaj pa se prav v letu konca druge svetovne vojne rojena bivša cerkvena organistka boji, da se mračni časi znova vračajo. Zakaj bi sicer kar deset od 13 svetnikov glasovalo za to, da se lani utišani zvon z napisom »Vse za domovino – Adolf Hitler« znova oglaša? Sporni zvon dela družbo še manjšima dvema v tamkajšnjem zvoniku od leta 1934, večina ljudi pa ga je poznala zgolj po zvenu, in ne po videzu. Da ga krasita omenjeni napis in velika svastika, je lani poleti v lokalnih medijih obelodanila prav Sigrid, ki jo je motilo, da spremlja otroke h krstu in mladoporočence pred oltar, ne da bi sploh vedeli, s čim se postavlja. Razkritje ni vneslo nemira samo v omenjeni kraj, ampak se je vnela polemika po vsej Nemčiji. Za slednje je poskrbel tedanji župan z izjavo, da za časa nacizma ni bilo vse slabo, izjavi pa je sledil njegov prisilni odstop. V samem Herxheimu se je del krajanov zavzel za takojšnjo odstranitev zvona, ki bi lahko postal relikt neonacistov in spodbujal njihov prihod, širša nemška razprava pa se je vrtela okoli vprašanja, kako ravnati z nacističnimi simboli sedem desetletij po koncu druge svetovne vojne. Slednjemu je sledil tudi mestni svet in se odločil povprašati zunanje strokovnjake, cerkveno občestvo pa je medtem izglasovalo, da zvon začasno utišajo. Pomoč od zunaj se je dokopala do sklepa, da velja zvon razglasiti za spomenik ter ga ohraniti v zvoniku ali pa prestaviti v muzej. Krajevni svetniki so se zdaj večinsko odločili, naj ostane tam, kjer je že 85 let, strinjali pa so se tudi, naj znova pozvanja, a s tem služi kot poziv k spravi in kot opomin proti vsemu nasilju in krivicam po svetu. Zato da bo pravi pomnik, pa bodo v cerkvi namestili spominsko ploščo s predstavitvijo in pojasnilom njegove nove vloge.