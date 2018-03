Za določen čas: Makedonija v srcu

Kdaj sem bil nazadnje v Makedoniji? Deset let bo tega, izračunam in v svojem razmetanem spominu rekonstruiram dogodek. Šlo je za neko gledališko gostovanje v Ohridu, v starem grškem amfiteatru na prostem smo igrali Molièrovega Tartuffa. Gostitelji so za otvoritev poletnega festivala izrecno želeli prav to predstavo, ker jo je režiral Dušan Jovanović, avtor slavne drame Osvoboditev Skopja (1976).