Boris Dežulović: Vrnitev izbrisanih

Pred nekaj dnevi so vsi bosansko-hercegovski mediji objavili novico, da Pošta Slovenije prek Agencije za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine v tej državi išče dvajset poštarjev, pri čemer jim ponuja plačo v višini sedemsto trideset evrov. Istočasno so srbski mediji objavili, da Pošta Slovenije v Srbiji išče tudi deset voznikov B-, C- in E-kategorije za mesečno plačo v višini skoraj devetsto evrov.