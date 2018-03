Več kot 160 udeležencev je z zanimanjem prisluhnilo predstavitvi akcije Pravi moški – zakorakaj k zdravju, ki jo je podala podpredsednica društva Breda Brezovar Goljar, in izpovedi prostovoljca Faika Ajdarovića o izkušnji z rakom.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije s tovrstnimi dogodki nadaljuje akcijo Pravi moški – zakorakaj k zdravju, s katero ozaveščajo o raku pri moških in pomenu redne telesne dejavnosti, ki občutno zmanjša tveganje, da bi zboleli za rakom. Ena izmed prvih akcij s partnerskimi organizacijami v letošnjem letu je bila srečanje Gasilske zveze Slovenije. Akcija poteka v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana, fakulteto za šport in ministrstvom za zdravje.

Podpira jo vrsta partnerskih organizacij: Gasilska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Zveza gorskih vodnikov Slovenije, Distinguised Gentelman ride, Slovenske železnice, Sindikat policistov Slovenije, Društvo študentov medicine Maribor, Društvo študentov mikrobiologije Slovenije in Slovenska zveza za tobačno kontrolo.

Načrtujejo več skupinskih pohodov

Letos Društvo onkoloških bolnikov Slovenije načrtuje vrsto posvetov in skupnih pohodov s partnerskimi organizacijami s ciljem, da bi v Sloveniji čim manj moških zbolelo za rakom in da bi čim več zbolelih preživelo. V središču akcije je povabilo širše javnosti, še posebej moškim k hoji, ki ima vrsto zdravilnih in blagodejnih učinkov. Hoja je ena najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in dostopnih oblik vadbe. Ko hodimo, korakamo k zdravju.

Podatki Registra raka RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da moški zbolevajo in umirajo za rakom pogosteje kot ženske. V letu 2014 je za rakom zbolelo skoraj 14.000 prebivalcev Slovenije (54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk), so še sporočili iz Društva onkoloških bolnikov.