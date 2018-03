Pri zadnjem nastopu Vladimirja Putina gre za jasno opozorilo ZDA in preostalim globalnim akterjem, da lahko postane sodobni svet še bistveno bolj nestabilen, pravi Klemen Grošelj. »Možnost globalne oboroževalne tekme je več kot očitna, pri čemer bo Rusija zagotovo sledila strategiji asimetričnih odgovorov in ne brezpogojne paritete, kot je to počela nekdanja Sovjetska zveza, ki jo je to ekonomsko pokopalo.«

Med novim ruskim orožjem, ki naj bi streznilo njihove potencialne napadalce, je zagotovo najzanimivejša lani preizkušena medcelinska raketa s skoraj neomejenim dosegom, ki se po Putinovih besedah lahko izogne vsaki protiraketni obrambi in lahko proti cilju poleti tako čez severni kot južni tečaj. Grošelj razlaga, da Rusija res razvija celo vrsto programov v okviru modernizacije strateških jedrskih sil, prvi tovrstni projekt pa je zagotovo medcelinska balistična raketa RS-24 jars, ki je oborožena z več jedrskimi konicami.

Sarmat in rubež Ta sistem je, pravi Grošelj, že v operativni uporabi, »medtem ko drugi ruski program – težka medcelinska balistična raketa RS-28 sarmat, ki naj bi nadomestila sedanje, v Ukrajini proizvedene rakete SS-18 satan – še ni«. Gre za raketo z nosilnostjo do 24 jedrskih bojnih glav, ki je še v začetni fazi testiranj, »prve hladne izstrelitve pa so bile res izvedene konec lanskega leta, kar je bilo tudi prikazano na zaslonih med Putinovim govorom«. Sarmat ima doseg okoli 10.000 kilometrov, kar raketi omogoča visoko raven strateške prožnosti pri izbiri poti v zahodni hemisferi oziroma proti Severni Ameriki. Poleg sarmata je Grošelj opozoril še na ruski projekt RS-26 rubež oziroma na medcelinsko balistično raketo z dosegom do 5800 kilometrov, »katere namen je delovanje na evropskem vojskovališču. Gre za naslednika znanih sovjetskih raket SS-20 pionir, pri čemer rubež zaradi dosega 5000 kilometrov ne spada več v razred raket srednjega dosega, ki so v Evropi prepovedane.« Primarni cilji rubeža so po Grošljevem mnenju urbana območja v Evropi in Aziji, »projekt pa je poznan tudi pod oznako avantgard, pri čemer gre za namerno zavajanje in povzročanje zmede, saj je avantgard tudi oznaka za razvoj ruskih hipersoničnih jedrskih bojnih glav, ki bi bile nameščene na vse njihove sodobne medcelinske izstrelke«. Gre za plovila, ki so zmožna manevriranja na robu vesolja in izogibanja protiraketni obrambi tudi pri enormnih hitrostih. »To so tiste bojne glave z nizko močjo, o katerih je govoril Donald Trump, da jih ZDA nimajo, imata pa jih Rusija in Kitajska. Gre za res zelo natančne bojne glave.«