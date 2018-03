Ko je Šerbec leta 2014 ob začetku prvih stoletnic velike vojne seštel vse obiske novinarjev, ki so jih tega leta gostili v muzeju, je prišel do izjemne številke 330. V posebni knjigi visokih in protokolarnih obiskov se drenja 400 imen, če pa bi na kup zložili vse knjige vtisov običajnih obiskovalcev, bi ta segal šest metrov visoko. Lani je muzej obiskalo 64.000 obiskovalcev in nemalokrat se zgodi, da pozno zvečer, ko bi morali vrata že zdavnaj zapreti, v muzeju še čakajo na zadnji avtobus obiskovalcev.