V sredo so bili koprski policisti obveščeni, da je v stavbi v Luciji 36-letni Ljubljančan napadel domačina, ga žalil in mu grozil. Žalil in pozival k pretepu je tudi mimoidoče. Policisti so 36-letnika pozvali, naj preneha, vendar jih ni upošteval. Zato so pristopili do njega in želeli uporabiti prisilna sredstva, a se je moški pričel upirati in se s trebuhom ulegel na klopco ter pod telesom prekrižal roke.

»Zaradi močne pijanosti in aktivnega upiranja je padel na tla in si poškodoval nos,« so sporočili s policije in dodali, da so »padec poskušali preprečiti, vendar jim to zaradi upiranja in teže kršitelja ni uspelo«. Med postopkom je Ljubljančan enega policista pljunil v roko, drugega, ki je želel preprečiti nadaljnje upiranje, pa je ugriznil skozi službena oblačila. Kršitelj se je ob posredovanju naslonil tudi na levo nogo enega od policistov in mu poškodoval koleno.

Zaradi poškodbe kršitelja je na policijsko enoto prišel zdravnik, ki je ocenil, da je Ljubljančan sposoben za pridržanje, na zdravniški pregled zaradi poškodb pa sta odšla tudi poškodovana policista. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru, sledi pa mu tudi kazenska ovadba zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja.