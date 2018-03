Uskok bremeni skupino zaradi zločinskega združevanja ter ilegalnega vstopa, gibanja in bivanja na Hrvaškem, so zapisali na spletni strani tožilstva. Najmlajši član skupine je star 21 let, najstarejši pa 55.

Prvoobtoženi 31-letnik je v Karlovcu med 5. junijem in 10. avgustom lani povezal ostale obtožence v skupino zaradi tihotapljenja večjega števila tujih državljanov. V približno dveh mesecih so iz BiH na Hrvaško ter nato v Slovenijo pretihotapili 469 oseb. Za svoje »storitve« so prejeli 71.950 evrov ter 6400 kun (865 evrov), ki so si jih razdelili, še navaja Uskok.

Tožilstvo je predlagalo tudi podaljšanje preiskovalnega pripora za četverico obtoženih.