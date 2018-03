V svetu je okoli 200 tisoč oglaševalskih agencij, strokovnjakov za digitalno oglaševanje in drugih spletnih svetovalcev z različnimi stopnjami statusa Google partnerja. S tem nazivom podjetje postane globalno prepoznano kot ekspert za Google oglaševanje. Naziv Google Premier Partner pridobijo le tisti partnerji, ki dosegajo višje Googlove standarde in kriterije. Obstaja pa še kategorija, v katero se izključno ob ekskluzivnem povabilu Googla uvrstijo le najbolj uspešni partnerji. Naziv prodajnega zastopnika oziroma Google Channel Sales je tako izjemen, da ga Google niti ne oglašuje.

Ekskluzivno partnerstvo z Googlom ima sklenjeno le 0,3 % oziroma približno 500 najboljših podjetij. Večina Google Channel Sales partnerjev je v ZDA, v Evropi jih je manj kot 200, med njimi pa je tudi Goclick, ki je edino podjetje s tem nazivom in glavni distributer Googlovih storitev tako v Sloveniji kot v celotni jadranski regiji.

“Načrtovanje spletnega pojavljanja je ključno, pri tem je pomembno, da komuniciramo tako, da se kupci vidijo v zgodbi, ki jo pripovedujemo, z njo sočustvujejo in se poistovetijo. Predvsem pa moramo biti tam, kjer nas iščejo, točno takrat, ko nas potrebujejo, kar je med drugim tudi življenjski moto Googla, ki želi, da vsakdo najde natanko to, kar v tistem trenutku išče. In to ni enostavna naloga, saj se vsak mesec med 110 milijardami iskanj pojavi 15 % takšnih, ki jih še nikoli ni nihče vpisal v brskalnik. Zato so partnerji, kot je Goclick, izjemno pomembni, saj omogočijo maksimalno dobro uporabniško izkušnjo,” o partnerstvu meni Aleksandra Krawczyk, managerka Googlovih strateških partnerjev v Srednji in Vzhodni Evropi.

Alan Pavlič, generalni direktor Goclicka se zaveda, da je to velika čast in odgovornost: “Goclick je »obraz Googla« na tem območju, na kar smo zelo ponosni.”

Strateški partnerji imajo posebno strokovno podporo Googla pri pridobivanju, ohranjanju in rasti naročnikov, ki tako statistično rastejo hitreje kot konkurenca. Kot Googlov reseller lahko podjetje organizira brezplačne izobraževalne dogodke o najnovejših trendih digitalnega komuniciranja. Goclick letos praznuje 10. obletnico, v kratkem pa bo skupaj z Googlom organiziral brezplačen dogodek za vse, ki jih zanima uspeh v digitalnem okolju.