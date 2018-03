In zakaj je to sploh težava? Podelitev zelene karte ji je odprla pot do pridobitve ameriškega državljanstva ter jo postavilo v položaj, da lahko sedaj za pridobitev državljanstva »sponzorira« tudi svoja starša, Viktorja in Amalijo Knavs, ki po poročanju časnika Washington Post čakata zgolj še na zaprisego.

Celotna zgodba je zanimiva tudi zato, ker ameriški predsednik med svojimi načeli za reformo priseljevanja zahteva ukinitev ene od poti v ZDA, ki sta jo najverjetneje izkoristila Melaniina starša - tako imenovane verižne imigracije. Trump namreč zahteva, da se zakon za naturalizirane ameriške državljane spremeni tako, da ostane le možnost sponzoriranja zakoncev in mladoletnih otrok, torej ne več staršev. »V sedanjem polomljenem sistemu lahko en sam priseljenec privede v ZDA praktično neomejeno število daljnih sorodnikov. Moj načrt je omejitev sponzoriranja na zakonce in mladoletne otroke,« je v svojem govoru o položaju v državi januarja dejal Trump ter ob tem priseljence označil za grožnjo varnosti in kakovosti življenja v ZDA.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX