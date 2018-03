Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra je zaradi zimskih razmer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalnih cestah Razdrto-Podnanos ter Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Petrina, Babno Polje, Jelšane in Starod.

Na Agenciji RS za okolje so sicer za danes napovedali oblačno vreme. V severni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, v južni Sloveniji pa rosilo ali rahlo deževalo - tam bo možnost nastanka poledice in žleda. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -2, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na severovzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Popoldne se bodo na zahodu spet začele pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -2, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 0 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.