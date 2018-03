Olimpijski Pjongčang še ne bo zaprl športnih prizorišč, na katerih so minuli mesec potekale zimske igre, saj bo Južna Koreja od 9. do 18. marca gostila tudi največje tekmovanje športnikov invalidov. Med 650 tekmovalci iz 42 držav bo slovenske barve prvič pod petimi krogi predstavljal smučar Jernej Slivnik.

Sedemnajstletni dijak jeseniške gimnazije bo po Srečku Kosu, Žigi Brezniku in Galu Jakiču četrti športnik, ki bo na zimskih paraolimpijskih igrah nastopil pod slovensko zastavo. Slovenski paraolimpijski športniki na zimskih igrah še niso osvojili odličja, je pa bil Franc Komar bronast za Jugoslavijo v alpski kombinaciji v Innsbrucku 1984. Slivnik bo kot edini slovenski športnik v Pjongčangu tudi nosilec zastave na otvoritveni slovesnosti. V Koreji bo imel v spremljevalni ekipi štiri predstavnike – glavnega trenerja Romana Podlipnika, vodjo odprave Romana Jakiča, pomočnika trenerja Gala Jakiča in fizioterapevtko Manco Vida.

Jernej Slivnik bo prvič v karieri sodeloval na tako odmevnem športnem dogodku, kot so paraolimpijske igre. Preizkusil se bo v slalomu in veleslalomu, o ciljih pa se pred odhodom v Pjongčang ni preveč razgovoril. »Želim dobiti čim več izkušenj. Pomembno bo, da bom nastopil sproščeno. Alpski smučarji, ki so se nedavno vrnili iz Pjongčanga, so nam povedali, da je teren razgiban, sneg pa agresiven. Moral se bom hitro navaditi na posebne razmere,« je povedal Jernej Slivnik, ki se bo na azijsko celino skupaj s spremljevalno ekipo odpravil že ta konec tedna. Normo za nastop v Južni Koreji je izpolnil januarja letos, ko je tekmoval v svetovnem pokalu v Kranjski Gori.

Slivnikov glavni trener Roman Podlipnik pravi, da bo mladi Hrušičan konkurenčnejši na igrah v Pekingu čez štiri leta, ga je pa pohvalil, da v zadnjem obdobju napreduje na več področjih. »Tudi količina treningov mu je dvignila samozavest. Ob takšnem nadaljevanju ga čaka svetla športna prihodnost,« je komentiral Roman Podlipnik.