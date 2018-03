Najboljši slovenski kolesar preteklih let Primož Roglič je bil v ospredju že na ogrevalni in dobro zastopani etapni dirki po španski Valencii (6. mesto). Vrhunci sezone spomladi bodo etapne dirke, poletja pa Tour de France. Sprinterska lokomotiva Luka Mezgec, ki ga bomo v tem letu prepoznali pod klubskim sponzorskim imenom Mitchelton-Scott, je bil tudi že drugi na eni od etap omenjene Valencie. Visok nivo je pokazal tudi Jan Tratnik (CCC Polkowice) z uvrstitvijo med deseterico v vožnji na čas po španski Andaluziji. Uvrstitev med deseterico na svetovnem prvenstvu ni bila naključna. V Španiji je bil celo tri sekunde hitrejši od najbolj medijsko izpostavljenega kolesarja zadnjega leta Chrisa Frooma. Mimogrede, primer britanskega zvezdnika in njegove sporne uporabe zdravila salbutamol bo, predvidoma, glede na prakso iz kolesarskega sveta, rešen pred katerim od velikih dogodkov. Vse v povezavi z dopingom je tempirano na udarne termine. Dotlej pa štirikratni zmagovalec francoskega Toura lahko nastopa.

Že v tem tednu se začneta dve veliki spomladanski etapni dirki, francoski mali tour Pariz–Nica (Luka Pibernik) in sredi naslednjega tedna spomladanski giro Tirreno–Adriatico. Na slednjem bosta na visoko skupno uvrstitev računala oba slovenska specialista za tedenske etapne dirke. Tako Roglič, srebrni kronometrist s svetovnega prvenstva, kot medijsko anonimni najboljši slovenski kolesar vseh časov Simon Špilak (Katjuša). Že v soboto bo za Rogliča, Jana Polanca (UAE Emirates), Grega Boleta, Mateja Mohoriča in Kristijana Korena (Bahrain Merida) zelo zanimiva tudi spektakularna Strade Bianche, dirka po »belih« makadamskih gričih Toskane, ena najbolj posebnih dirk svetovne serije.

Zasedba Bahrain Merida je pod taktirko strica iz ozadja Milana Eržena in glavnega športnega direktorja Gorazda Štanglja v drugo tekmovalno sezono vstopila še bolj poslovenjena. Koren in Mohorič sta se na uvodnih preizkušnjah v arabskem Abu Dabiju in Dubaju že pokazala kot dobra okrepitev in sta ena ključnih mož v pomoč nosilcema ekipe Sonnyju Colbrelliju v sprinterskih in Vincenzu Nibaliju na gorskih zaključkih. Osebne dosežke sedmih slovenskih kolesarjev ekipe bo zaradi njihove vloge glavnih pomočnikov mogoče konec sezone prešteti na prste rok.

Na domačih tleh sta veliko pozornosti že vzbudili vrnitev Janija Brajkoviča v domači Adria Mobil, ki je po sezoni 2017 izgubil zaupanje v ekipi Bahrain Merida, in uvodna mednarodna dirka za VN Slovenske Istre v Izoli. Belokranjec, drugi na večni lestvici najboljših slovenskih kolesarjev vseh časov, se je po trinajstih sezonah v najelitnejših klubih, kot je bil Armstrongov Discovery Channel, tako vrnil v rodni klub. Že pred prvo dirko je imel (znova) smolo. Na treningu na Obali ga je avtomobilist zbil pri hitrosti 60 kilometrov na uro, posledica pa je poškodba kolena (panela). Novi športni direktor Novomeščanov Srečko Glivar, ki je zamenjal Boštjana Mervarja, mu kot eden najboljših kolesarskih strategov želi nameniti glavno vlogo na najtežjih in najpomembnejših dirkah, predvsem na dirki Po Sloveniji. V nedeljo v Izoli je Glivarjeva ekipa že pokazala taktično zrelost, saj je bil njihov prvi sprinter Srb Dušan Rajović v vetru in mrazu najhitrejši v sprintu glavnine. Ljubljanska profesionalna ekipa s statusom UCI kontinental nastopa z novim sponzorskim imenom Ljubljana Gusto Xaurum. Osrednje ime ekipe bo zagotovo 18-letni Tadej Pogačar, izjemen potencial za težje trase.

Že peto sezono v ženskem elitnem profesionalnem kolesarstvu so začele tudi kolesarke BTC City Ljubljana, ki sodijo med deset najuspešnejših ekip na svetu. Najboljši slovenski kolesarki Polona Batagelj in Urška Pintar sta že na prvih dirkah v Belgiji pokazali še za nivo boljšo pripravljenost v primerjavi s preteklimi sezonami. Ob tem je tudi najboljša kolesarka ekipe Poljakinja Eugenija Bujak dobila slovensko državljanstvo, kar obeta prodor tudi na reprezentančni ravni. V soboto zasedbo Gorazda Penka čaka prva dirke svetovne serije World Toura na italijanski Strade Bianche, v slabem vremenu za profesionalke še posebej brutalna avantura po makadamskih cestah.