Serijski slovenski prvak je po porazu na prvi tekmi z 0:3 v drugo pokazal precej boljšo predstavo. Pred domačimi gledalci se je v dvorani Tivoli dobro upiral favoriziranemu Belgorodu, ki pa se je vseeno izkazal za prevelik zalogaj in z izidom 3:1 (-23, 21, 26, 19) vpisal še drugo zmago proti ACH Volleyju.

Če bi ob pogledu na zasedbo ruskega kluba potegnili vzporednico z nogometom, verjetno ne bi ustrelili mimo, če bi Belgorod primerjali z Liverpoolom, Bayernom ali katerim drugim evropskim velikanom. Na igrišče dvorane Tivoli so namreč včeraj stopila številna zveneča odbojkarska imena, med katerimi je s svojimi 218 centimetri višine izstopal bloker Dimitrij Muserski, omeniti pa velja tudi 42-letnega veterana Sergeja Tetjukina in najboljšega podajalca zadnjega evropskega prvenstva Sergeja Grankina. Ekipa bi lahko v Ljubljano pripotovala še močnejša, če bi smel zaigrati Georgi Grozer. Nemški reprezentančni korektor je zadnja okrepitev Rusov, a ker je letos že zaigral v ligi prvakov, v pokalu CEV nima pravice nastopati.

Ob naštevanju imen odbojkarskih mojstrov postane jasno, da je bil ACH Volley včeraj pred skoraj nemogočo nalogo. Njihov položaj je bil za nameček še nekoliko težji, saj jim gosti na prvi tekmi niso prepustili niti enega samega niza. A začetek je bil ne glede na neugoden položaj za slovenske prvake obetaven. Z nekaj dobro uigranimi akcijami so si priigrali štiri točke prednosti, skoraj identično razliko pa ohranili tudi ob drugem tehničnem odmoru, ko je bil na semaforju izpisan rezultat 16:13 za ACH Volley. Igra odbojkarjev Belgoroda je bila morda res daleč od tiste, ki bi jo pričakovali od drugovrščene ekipe ruskega prvenstva, a so kljub temu ujeli priključek (22:22). V končnici so bili vseeno spretnejši in bolj zbrani Ljubljančani ter povedli z 1:0.

A osemkratni ruski prvaki, ki bi se za najvišja mesta potegovali tudi v ligi prvakov, so v nadaljevanju le pokazali svojo moč. Do izraza je prišla individualna kvaliteta njihovih odbojkarjev, ki so v drugem setu vodili tudi s šestimi točkami prednosti, kar je zadostovalo za izenačenje na 1:1. Gostitelji so Ruse sicer namučili v tretjem nizu. Ekipi sta si bili vseskozi blizu in ne eni ne drugi ni uspelo priigrati večje točkovne razlike. Sledila je razburljiva končnica, v kateri pa se je jeziček na tehtnici nagnil na stran gostov. Izkazalo se je, da je tesen tretji niz ACH Volleyju pobral preveč moči, da bi se tekmecu enakovredno zoperstavil tudi v četrtem. V njem je Belgorod povsem prevladal in se zasluženo veselil zmage ter napredovanja v polfinale.

»Fantje so prav res dali vse od sebe, kar se je videlo na igrišču. Tudi kar zadeva taktiko, se ne morem pritoževati, saj smo odigrali natanko tako, kot smo se dogovorili. V tem trenutku je bil to naš maksimum,« je po tekmi dejal trener ACH Volleyja Zoran Kedačič, ki je z uvrstitvijo v četrtfinale pokala CEV sicer izpolnil cilje, ki so si jih v klubu zadali po izpadu v kvalifikacijah lige prvakov.