Kritika festivala Zvončki in trobentice: zvočne raziskave mladega slovenskega jazza

Že četrto leto zapored je zgornje nadstropje Cankarjevega doma zasedel festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti, na katerem dobijo priložnost predvsem sveži projekti, ki sicer težko najdejo mesto v festivalskih programih. Pri tem ne gre nujno za neznana imena, saj je festival bolj kot v golo prezentacijo usmerjen k odpiranju vprašanj, ki so ta trenutek videti osrednja ne le s festivalskega vidika, pač pa tudi z vidika izobraževanja in možnosti, ki se odpirajo ali zapirajo tovrstnim muzikam doma in v tujini. O tem sta se razgovorila predvsem Dre Hočevar in saksofonistka Pia Podgornik na uvodni okrogli mizi s posrečenim naslovom Jazz in čez, ki je bila zastavljena okoli vprašanja imitatorstva in socialnih pogojev razvijanja lastne ustvarjalnosti.