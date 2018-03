Na primer pri zelo podobnem primeru iz leta 1997, ko je šlo za umor vojaka slovenske vojske Blaža Furjana, osumljeni za umor pa zdaj celo tožijo glavno pričo, dva novinarja, novinarsko hišo in dva strokovnjaka zaradi navajanja svoje ocene okoliščin umora. Ob tem, da je na voljo dovolj informacij o primeru, dovolj jasnih indicev, da je šlo za naiven konstrukt uradnih organov in očitno prikrivanje resničnega dogajanja in krivcev (na spletu je tudi peticija v podporo rešitvi tega problema).

Ob reševanju slovaškega primera bi se morali na javni TV lotiti primera Furjan in takoj odločno stopiti v bran toženim novinarjem in strokovnjakom. V Tedniku je bil v mesecu decembru ta primer sicer omenjen, a je bilo delo s tem zaključeno. Zagotovo je prišel do vas glas, da je med toženimi tudi vaš novinarski kolega Matej Šurc z RTV Slovenija. Ste stopili v bran pogumnemu novinarju, ki je bil v preteklosti zaradi preiskovanja nezakonitega trgovanja z orožjem v smrtni nevarnosti in ki si je zdaj upal podvomiti o korektnosti in pravilnosti oblastno-pravosodnega ravnanja v primeru Furjan?

Vsekakor bi z neštetimi viktorji nagrajena novinarska imena Odmevov lahko take nagrade opravičila z reševanjem »nerešljivih« primerov, namesto lahkotnega »spopadanja« s politiki in politikanti.

Srečo Knafelc, Krvava Peč