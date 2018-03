najprej iskrena hvala za vaše odprto pismo in vsa zastavljena vprašanja, veliko ljudi me sprašuje zelo podobne stvari. In seveda opravičilo, da mi ni uspelo takoj odgovoriti.

Vzbujati upanje ni moj namen, zahtevati pravico do zdravljenja pa je, tako v vlogi zdravnika kot v vlogi plačnika v zdravstveno blagajno.

Ministrica za zdravje je v zadnjih šestih mesecih sprejela nekaj ukrepov in zakonov, se postavila nad ljudi in nad pravni red države. Tega državljani ne smemo nikoli več dovoliti, zato mora nemudoma odstopiti.

Najprej je sprejela novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, mimo vsega in mimo vseh. Takoj zatem je sprejela neizvedljiv zakon o pacientovih pravicah in vsem pacientom, ki jim bo izdana napotnica z oznako »zelo hitro«, administrativno obljubila zdravstveno storitev v 14 dneh, na koncu pa je prek sklepa vlade povozila lasten zakon in dodelila program izvajanja EDP za leto 2018 brez vsakršnih meril.

Na kratko: politika z ministrico na čelu se je postavila nad ljudi, nad obstoječe zakone in s tem povzročila verjetno težko popravljivo škodo v zdravstvenem sistemu, in to kljub vsem opozorilom v zadnji dveh letih. In ker želi ministrica pred volitvami sprejeti še nekaj podobnih ukrepov, mora takoj odstopiti, vlada pa naj opravlja samo tekoče posle na področju zdravstva. Samo tako se lahko prepreči še večja škoda za bolnike in za vse zaposlene v celotnem zdravstvenem sistemu.

Odgovornost za trenutno stanje nosimo vsi mi. Mi, ki smo pred štirimi leti podelili glasove koalicijskim strankam, mi, ki smo pasivno spremljali vse ukrepe ministrice, in mi, ki kot nosilci zdravstvene dejavnosti ostajamo razdeljeni. Tako si vsaka posamezna celica želi izboriti višjo plačo, pri tem pa pozablja, da je zdravstveni sistem celota. Pod »mi« sem se postavil v vlogo zdravnika, pacienta in državljana.

Naš zdravstveni sistem izhaja iz prejšnjega stoletja. Ni prilagojen družbenim spremembam, staranju prebivalstva, večji obolevnosti, novim diagnozam in veliki potrebi po hitri diagnostični obdelavi za uspešno in učinkovito zdravljenje.

V GibanjeSkupajNaprej bomo pripravili in javnosti tudi predstavili konkretne in realne ukrepe za prepotrebne spremembe v zdravstvenem sistemu. Kandidatko za ministrico za zdravstvo v novi vladi imamo in ni sama. Za seboj ima skupino ljudi, ki bo vsebinsko pripravila predlog zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki si ga državljani nedvomno zaslužijo in bo »malega človeka« postavil v središče.

Danijel Bešič Loredan

GibanjeSkupajNaprej