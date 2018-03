Roparja, ki sta izvedla tri okrutne rope starejših ljudi, enega na Štajerskem in dva na Gorenjskem, je kranjsko okrožno sodišče danes spoznalo za kriva. Feridu Ravkiću je dosodilo zaporno kazen treh let in pol, Gregorju Drnovšku pa dva meseca krajšo. Vrniti morata tudi okoli 3000 evrov protipravno pridobljene koristi.

Nihče od njiju ni »zgolj opazoval« Ravkića danes na izrek sodbe na kranjsko okrožno sodišče ni bilo. Tokrat so mu sodili zgolj za rop v Tržiču, saj je bil za odmevni rop župnika v Laporju pri Slovenski Bistrici in za rop starejše ženske v Goričah pri Kranju že obsojen na mariborskem sodišču, tokratna dosojena kazen pa je združena z mariborsko, ki je znašala dve leti in pol zapora. Sostorilstva pri vseh treh ropih pa je kriv Gregor Drnovšek, ki bo na pravnomočnost sodbe moral počakati v priporu. Za morebitno priznanje krivde je tožilka Lea Martinjak zanj predlagala enotno kazen štiri leta zapora. Za vsak posamezen rop sicer zakonodaja nalaga kazen od enega do desetih let zapora. Kot je znano, pa sta oba na predobravnavnem naroku krivdo za očitana dejanja zanikala. Drnovšek je sodelovanje pri ropih sicer priznal, a ga je zmotila v obtožnici opisana vloga, saj naj bi bil nasilen Ravkić, ki naj bi žrtvam tudi grozil z orožjem. Da je bil pri izvedenih ropih zgolj v vlogi opazovalca, pa je zatrdil tudi Ferid Ravkić, ki je dejal, da se zadnjih dejanj zaradi vpliva drog, ki naj bi jih takrat užival, ne spominja. Sodnica Marjeta Dvornik je iz izpovedb oškodovancev presodila, da je imel Ravkić pri dejanjih pomembnejšo vlogo in je bil tisti, ki je imel orožje oziroma se je do žrtev vedel nasilno. Ne verjame pa, je dodala, da je bil Drnovšek prisiljen izvajati rope, da bi se na tak način znebil domnevnega dolga do pajdaša. »Lahko bi se uprli, če bi želeli. Med sojenjem ste pogosto omenjali otroka, zaradi česar ste izrazili željo po čim krajšem prestajanju kazni. A otroka ste imeli tudi tedaj, ko ste dejanja izvrševali.« Ropi so bili po njenih besedah »grdi« in niso bili izvedeni z amaterskim pristopom, pač pa so bili skrbno načrtovani. »Izbirala sta si starejše oškodovance, saj sta pri njih pričakovala manj odpora, kar dejanjem daje še večjo težo,« meni sodnica.