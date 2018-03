»To je pravi kibernetski napad na dele vladnega sistema. To je trajajoč proces, trajajoč napad,« je dejal Schuster, ki pa ni želel podati dodatnih informacij, ker bi morda lahko koristile napadalcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Člani parlamentarne komisije so bili danes zelo kritični, da so bili o napadu obveščeni prepozno in celo iz medijev.

Nemška tiskovna agencija dpa, ki navaja neimenovan varnostni vir, poroča, da so nemške varnostne oblasti dlje časa opazovale napadalce, da bi lahko pridobile več informacij o njih. Napadalcem sicer ni uspelo ukrasti večje količine podatkov. Zato preiskovalci domnevajo, da je šlo za klasičen vohunski napad. Po poročanju medijev je napad izvedla ruska hekerska skupina APT28, ki naj bi bila povezana z rusko vlado.

Napad so opazili decembra lani, lahko pa bi potekal že celo lansko leto. Nemško notranje ministrstvo je sicer v sredo sporočilo, da so hekerski napad že izolirali in je zdaj pod nadzorom. Incident obravnavajo prioritetno, v preiskavo pa so vložili dodatna sredstva.