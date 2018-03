Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da je voznik osebnega avtomobila ob 18.15 zapeljal na drugo stran ceste in trčil v vozilo drugega udeleženca, ki mu je pripeljal nasproti. Trije ljudje so se poškodovali, dva huje. Oba voznika so policisti preizkusili z alkotestom. Povzročitelju nesreče je pokazal skoraj dva promila, po novem merjenju 0,91 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Pri drugem udeleženem vozniku je alkotest pokazal ničlo. Policisti se bodo zdaj lotili dokazovanja kaznivega dejanja zoper varnost v javnem prometu. »Alkohol si človek odmerja oziroma določa sam, zato bo tudi sam odgovarjal za posledice. Mi pravimo, da ni vredno tvegati. Poiščite si drug prevoz in ne dovolite, da bi alkohol zaprl cesto, ker ko jo bo, bo hudo,« je zelo ostro opozorilo Bojana Kosa iz PU Kranj.

Zaradi trka so se po cesti v križišču blizu zdravstvenega doma v Bohinjski Bistrici razletele razbitine in cesto so pristojni čistili kar dve uri. Posredovali so tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine, pomagali policiji in pri nalaganju vozil na avtovleko. »Pri posredovanju smo naleteli tudi za nas gasilce presenetljiv dogodek, saj je eden od občanov, namesto da bi pomagal, raje fotografiral dogajanje in s svojo navzočnostjo na neposrednem delovišču oviral delo gasilcev. Po pozivu, naj se umakne, je gasilca fizično napadel v obraz. Lahko dodamo le, da je to obžalovanja vredno. Janko, upamo da te roka fajn boli,« so na svoji spletni strani zapisali bohinjski gasilci.