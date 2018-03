Vlada se je danes seznanila s pismom, s katerim bo evropsko komisijo obvestila o začetku pravnega postopka proti Hrvaški zaradi neuresničevanja arbitražne razsodbe. O pismu, ki vsebuje elemente tožbe in potrebne priloge, bo v prihodnjih dneh spregovoril parlamentarni odbor za zunanjo politiko, nato pa ga bo vlada poslala v Bruselj. Evropska komisija bo imela tri mesece časa, da se do slovenske namere opredeli bodisi pozitivno bodisi negativno, lahko pa svojega mnenja sploh ne poda. Zaradi kršenja evropskega pravnega reda bi sicer lahko evropska komisija proti Hrvaški sama začela postopek pred sodiščem EU, vendar slovenska politika takšnega razpleta ne pričakuje. Premier Miro Cerar je v sredo napovedal, da bo sedanja vlada še v času polne operativnosti sprejela sklep, da mora Slovenija nadaljevati z vložitvijo tožbe, če evropska komisija ne bo sama ukrepala. Po nekaterih informacijah naj bi ministrski zbor tak sklep danes že sprejel.

Vlada je na današnji seji spregovorila tudi o Palestini. Vendar pa ni sprejela pobude zunanjega ministrstva, da državnemu zboru predlaga njeno priznanje, temveč se je zgolj »seznanila z informacijo MZZ glede predloga priznanja Palestine«. Informacijo, ki vključuje tudi ocene posameznih ministrstev o morebitnih posledicah takšne poteze, bo vlada zdaj posredovala parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko. »Na podlagi razprave na seji vlade smo se odločili, da informacijo pošljemo matičnemu parlamentarnemu odboru. Ker koalicijske stranke ves čas poudarjajo, da priznanje Palestine kot suverene in neodvisne države podpirajo, pričakujem tudi njihovo podporo na odboru. Nato bo vlada nadaljevala postopke za priznanje,« je danes dejal zunanji minister Karl Erjavec. Iz njegovih besed je razbrati pričakovanje, da bo vlada na eni od prihodnjih sej vendarle sklenila, da parlamentu predlaga priznanje Palestine, ta pa naj bi to na aprilski seji tudi storil. »MZZ je svoje naredilo; očitki, da nismo bili aktivni, nikakor niso mogoči. Pričakujem, da bo svojo nalogo opravil tudi državni zbor, še zlasti njegov predsednik, ki priznanje Palestine odločno podpira in ki ima pri delu parlamenta največ kompetenc,« je dejal Erjavec.

Po besedah naših vladnih virov pa del SMC na vse pretege išče izgovore, da bi se priznanju Palestine v tem mandatu izognili. Premier Miro Cerar sicer vztrajno poudarja, da na človeški ravni priznanje podpira, a hkrati dodaja, da ne smejo povzročiti škode državi. Tako so nekateri ministri iz vrst SMC v svojih zadnjih poročilih in tudi na današnji seji vlade izpostavljali različne možne posledice, ki bi jih priznanje Palestine prineslo Sloveniji. Ministrstvo za gospodarstvo je po novem ugotovilo, da bi naša država utrpela škodo v višini 100 milijonov evrov. Pred morebitnimi posledicami svari tudi ministrstvo za javno upravo, ki vidi celo nevarnost kibernetskih napadov, menda pa tudi ministrstvo za infrastrukturo. Pri prvotnem poročilu, da priznanje predvidoma ne bi imelo posledic na zadolževanje države, pa po naših informacijah ostaja ministrstvo za finance, prav tako naj kakšnih težav ne bi predvidelo notranje ministrstvo… Nekateri naši viri pravijo, da sta poleg Erjavca priznanje Palestine na seji vlade jasno podprla le kmetijski minister in prvak SD Dejan Židan ter pravosodni minister Goran Klemenčič, drugi na ta seznam uvrščajo še ministra za kulturo iz vrst DeSUS Antona Peršaka.