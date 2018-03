Zoper sodbo koprskega okrožnega sodišča se je pritožila država oz. ministrstvo za gospodarski razvoj. Strani se danes nista poravnali, zato je senat višjega sodišča pod predsedstvom Jane Petrič zaslišal pričo Sebastjana Švaba, ki je bil kot direktor regije za sektor malega gospodarstva pri Banki Intesi Sanpaolo (nekdanji Banki Koper) tudi skrbnik Rezidence Čeligo.

Švab je pojasnil, da je bila Rezidenca Čeligo leta 2012 še delujoče podjetje, ki je bilo v fazi dokončanja gradnje hotelskega objekta, so pa že sprejemali goste. Zaradi tega se kljub dolgu do banke niso odločili za blokiranje sredstev.

Kot je pojasnil, je bil kredit še »živ« oz. terjatev do dolžnika še ni zapadla. Z ministrstva so sicer dobili obvestilo, da bodo nepovratna sredstva nakazali na račun koristnika nepovratnih sredstev in ne na račun banke, na kar so se odzvali z zahtevo, da se denar nakaže neposredno njim. Ker na to niso prejeli odgovora, so v Intesi Sanpaolo ocenili, da to pomeni, da se država s tem predlogom strinja.