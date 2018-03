Vlada je na današnji seji potrdila nova izhodišča za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja, a kakšna so, ni želela razkriti ne vladna ne sindikalna stran. Nova glavna vladna pogajalka Lilijana Kozlovič, ki je na tem mestu zamenjala ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, je povedala, da so se zahtevam sindikatov približali, a da morajo še naprej zasledovati makroekonomski finančni okvir.

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je dejala, da je vlada izhodišča potrdila soglasno. Ob tem je znova poudarila, da za več kot 900 milijonov evrov težke sindikalne zahteve ni fiskalnega prostora, ter spomnila, da so že sicer za letos zagotovili sredstva za približno štiriodstotno rast mase plač.

Razlike v stališčih so še vedno prevelike

Vladna pogajalska skupina se je po seji vlade najprej sestala z pogajalsko skupino sindikatov, ki jo vodi predsednik Pergama Jakob Počivavšek, zvečer pa še s predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pod vodstvom Branimirja Štruklja. Počivavšek je povedal, da se je vlada končno le opredelila do vseh stavkovnih zahtev, da so nova izhodišča »določen korak naprej«, vendar pa je razlika med vladno in sindikalno stranjo še vedno precejšnja in bo za dogovor potrebno še veliko napora. »Predlog vlade, takšen, kot je, še zdaleč ni sprejemljiv,« je dejal Počivavšek.

Še nekoliko bolj pesimističen je Štrukelj. »Težko bi rekel, da gre za korak naprej. Gre bolj za nakazovanje koraka, da bi lahko s sedanjega stopicanja stopili v hojo. Če se ne bo nič spremenilo, ne bo mogoče priti do konca pogajanj,« je ocenil Štrukelj. Pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek.