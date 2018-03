Ruski predsednik Vladimir Putin je v enem svojih bolj bojevitih govorov razkril, da je Rusija razvila nove tipe jedrskega orožja, med njimi takšnega, ki ga lahko izstreli na skoraj vsako točko na svetu in proti kateremu so obstoječe protiraketne obrambe nemočne. Putin je dejal, da je zahod v preteklosti ignoriral Moskvo, zdaj pa jo bo moral upoštevati in poslušati. V govoru v parlamentu pred predsedniškimi volitvami 18. marca je tudi oznanil, da bi Moskva jedrski napad na katero od svojih zaveznic razumela kot napad nanjo in se takoj odzvala. Ni pa pojasnil, katere države šteje za takšne zaveznice. Ideja je podobna tisti iz 5. člena pogodbe o severnoatlantskem zavezništvu, po katerem je napad na eno članico Nata napad na vse.

Po poti 5. člena Nata Osrednje sporočilo govora se je zdelo jasno: poskusi, da se vojaško omeji Rusijo, so nesmiselni. Enako je ocenil ameriško postavljanje protiraketnega ščita in nameščanje Natovih enot na meji z Rusijo. »Upam, da bo vse, kar smo danes prikazali, streznilo potencialne napadalce,« je rekel. ZDA v svoji jedrski strategiji načrtujejo razvoj dveh novih tipov takšnega orožja in posodobitev jedrske triade, ki jo je ukazal že Obama. V Trumpovi novi strategiji pa tudi piše, da bi ZDA v skrajnem primeru z jedrskim orožjem odgovorile tudi na nejedrski napad. Putin te možnosti ni omenil. Neimenovani visoki zahodni vojaški predstavnik je v izjavi za Reuters podvomil o Putinovih besedah o raketi, ki lahko neovirano zadene vse cilje na planetu. »Nišem še slišal za kaj takega. Rusija je težko konkurenčna, ker zaradi sankcij nima dostopa do mnogih visokotehnoloških sistemov,« je dejal. Govor nekateri analitiki razumejo kot izrazito predvolilnega, saj Rusi radi slišijo, da je njihova država globalna sila na poti k stari vojaški slavi. Putin na volitvah sicer nima konkurenta, ki bi lahko ogrozil njegovo zmago v prvem krogu. Je pa zanj pomembno, da drugi šestletni mandat dobi s čim večjo podporo ob čim višji volilni udeležbi. Ruski predsednik je v govoru, ki so ga poslanci prekinili z več aplavzi, na koncu pa je zaigrala himna, govoril tudi o domačih vprašanjih s poudarkom na sociali. Dejal je, da namerava v drugem mandatu revščino zmanjšati za 50 odstotkov. Pod njenim pragom živi dvajset milijonov Rusov ali vsak sedmi. Več namerava odmeriti za otroke in družine, usklajevati pokojnine z inflacijo in zgraditi stanovanja za pet milijonov ljudi na leto. ba, agencije