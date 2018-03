Torinčani, ki so branilci naslova, so po zmagi z 1:0 na prvi tekmi proti Atalanti tudi na včerajšnji povratni slavili zmago z 1:0. Edini gol za trenutno drugouvrščeno ekipo italijanskega prvenstva je v 75. minuti dosegel Miralem Pjanić. Za goste iz Bergama je sicer nastopil tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je bil zamenjan v 63. minuti.

Bistveno bolj napeto je bilo na drugem polfinalnem obračunu v Rimu med domačim Laziem in Milanom. Ekipi sta se tako kot že na prvi tekmi po rednem delu razšli z izidom 0:0. Ker do spremembe izida ni prišlo niti po podaljških, so zmagovalca odločile enajstmetrovke. Več sreče v strelski loteriji so imeli rdeče-črni, ki v letu 2018 sploh še ne poznajo poraza.

Juventus in Milan sta se sicer v finalu italijanskega pokala pomerila že pred dvema letoma, zmage pa so se tedaj po golu Alvare Morate z 1:0 veselili aktualni italijanski prvaki. »Sedaj smo bolj izkušeni kot pred dvema letoma. Tega poraza še vedno nisem prebolel, zato se bomo zanj poskušali maščevati,« je po tekmi povedal vratar Milančanov Gianluigi Donnarumma.