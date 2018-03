Obveščevalna agencija SIS je objavila dokumente, iz katerih je razvidno, da je 14. oktobra leta 1981 takrat 17 let star Christopher Lewis streljal na britansko kraljico, ko se je ta odpravljala na lokalni sejem znanosti. »Res je skušal izvesti atentat, a ni imel dobrega položaja za streljanje, kakor tudi ne dovolj dobrega orožja, s katerim bi streljal s takšne razdalje,« piše v dokumentih iz leta 1997, ki ga povzema agencija Reuters.

Najstnika v dokumentih opisujejo kot »izredno motenega«, proti njemu pa niso podali obtožnice zaradi poskusa umora ali veleizdaje, saj so se skušali izogniti sramoti ob kraljevem obisku. Tako so ga obtožili zgolj posedovanja orožja in njegove uporabe, navaja Reuters. Novinarji in ostali prisotni so sicer slišali strel, a niso natančno vedeli, kakšen zvok je bil to. V dokumentih so zapisali, da večina verjetno misli, da je slišala ognjemet ali kaj podobnega. Objava dokumentov je sedaj sprožila policijsko preiskavo dogodka.