Po 17 mesecih je 34-letni turški državljan Kemal (zaradi njegove varnosti smo ime spremenili, op.a.) dočakal odločbo o vloženi prošnji za azil. Slovensko notranje ministrstvo je zanj, za njegovo ženo in hčerki, stari poldrugo in polčetrto leto, ugotovilo, da njihova prošnja ni utemeljena. Kot prostovoljec gibanja Fethullaha Gülena je služboval na eni izmed istanbulskih univerz in ni bil visoko v hierarhiji organizacije, ki jo turška vlada obtožuje organiziranja državnega udara. Pred množičnimi čistkami in aretacijami je z družino jeseni 2016 p