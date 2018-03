Direktor Zdravstvenega doma Izola Evgenij Komljanec je potrdil našo informacijo, da je komisija za preprečevanje korupcije nad zdravstvenim domom uvedla preiskavo. »Sklep o tem smo prejeli danes,« je povedal včeraj. Komisija je pod drobnogled vzela sum korupcije in sum kršitve etike in integritete znotraj javnega podjetja. Natančneje: preverila bo poslovanje zdravstvenega doma z gospodarsko družbo Dr. Well, ki večinoma na Obali opravlja nenujne reševalne prevoze. Najbolj poznana je med ledvičnimi bolniki, za katere opravlja prevoze na dializo.

»Z družbo ne sodelujemo več, sodelovanje smo prekinili konec leta 2016. Ob presežkih, ki jih nismo več zmogli pokrivati sami, smo jih zaprosili za pomoč. Edina stvar, ki bi bila lahko sporna, je en račun, ki je za malenkost presegel 20.000 evrov,« pojasnjuje Komljanec. To pa je vsota, za katero bi po zakonu že morali oddati javno naročilo. Komljanec se ob tem sprašuje, kako bi lahko, ko so to vsoto dosegli, bolnikom rekli, da zanje nimajo prevoza oziroma naj nanj počakajo, dokler ne izpeljejo birokratskih postopkov. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je izolski zdravstveni dom z omenjenim podjetjem sodeloval med letoma 2010 in 2016 in mu v tem obdobju skupaj nakazal četrt milijona evrov.