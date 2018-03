Mala Gaja je pri porodu ostala brez kisika, kar je pri otroku povzročilo cerebralno paralizo in druge hude poškodbe, zaradi katerih deklica potrebuje 24-urno oskrbo in nego.

V kranjski bolnišnici za ginekologijo in porodništvo trdijo, da so aprila 2013 pri porodu ravnali strokovno in skrbno, vršilka dolžnosti direktorice Polona Podnar je to včeraj poudarila tudi na sodišču. Odvetnik družine male Gaje Aljoša Ravnikar pa navaja, da je bilo ravnanje ob porodu nestrokovno, ker deklici na primer niso niti izmerili temperature, kar bi lahko opozorilo na njeno stanje.

Družina je naročila izvedensko mnenje, ki po mnenju staršev utemeljuje tožbo za odškodnino in rento. Deklici, ki sama ne more jesti, hoditi, sedeti, in njeni družini bi izplačilo okoli milijon evrov – tolikšen je skupni znesek zahtevane odškodnine in rente – precej olajšalo položaj. Starši hkrati z bolnišnico tožijo tudi Zavarovalnico Triglav, ki ima za take primere z bolnišnico sklenjeno pogodbo o zavarovanju.