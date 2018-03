Spomini na prvo poolimpijsko žensko preizkušnjo v alpskem smučanju v Crans Montani so krasni, trenutna realnost slabša, a kljub poškodbi Ilke Štuhec spodbudna. Pred štirimi leti je Tina Maze v Crans Montano pripotovala kot dvojna olimpijska prvakinja, Švicarji pa so jo skupaj z domačinko Dominique Gisin, s katero sta si delili smukaški Olimp, nosili po rokah. Tina Maze je tedaj dobro pripravljenost potrdila s tretjim mestom v smuku. Zadnja preizkušnja svetovnega pokala je bila v Crans Montani pred dvema letoma, ko je bil na sporedu slalom, letos pa bosta preizkušnji v superveleslalomu in alpski kombinaciji.

Letos slovenska reprezentanca nima alpske smučarke, ki bi imela okoli vratu olimpijsko kolajno, ima pa v alpski kombinaciji lepe možnosti za vrhunski rezultat. Ana Bucik je namreč pred petimi tedni v Lenzerheideju v alpski kombinaciji stopila na zmagovalni oder, Maruša Ferk pa je imela na olimpijski preizkušnji v Pjongčangu po smuku lepo izhodišče, a je peto mesto zapravila s slalomsko napako.

»Strinjam se z vami, da so olimpijske igre najpomembnejša tekma sezone, toda tudi tekme svetovnega pokala so za nas vrhunec. Nanje se poskušamo čim bolje pripraviti in dosegati vidne uvrstitve,« je pred današnjo potjo v Švico povedal glavni trener ženske reprezentance Denis Šteharnik in dodal: »Na naslednjih treh prizoriščih v Crans Montani, Ofterschwangu in Areju nas čakajo zelo pomembne tekme, na katerih želimo doseči dobre rezultate in si izboriti dober položaj pred začetkom naslednje sezone.«

V Crans Montano sta danes odpotovali Ana Bucik in Maruša Ferk, ki bosta preizkušali progo na sobotnem superveleslalomu ter poskušali občutke prenesti na nedeljsko kombinacijsko tekmo, kjer bo ob slalomu prav tako superveleslalom. »Naš cilj v alpski kombinaciji je ena uvrstitev do šestega mesta, ena pa do desetega. Če bi dosegli kaj več, bi bil to presežek. Moramo ostati realni in se boriti za visoke uvrstitve. Če nam kdaj uspe kaj več, kot je Ani Bucik v Lenzerheideju, smo lahko zadovoljni, da smo na pravi poti,« meni Šteharnik.

Medtem ko bosta Ana Bucik in Maruša Ferk tekmovali na tekmah svetovnega pokala, se bo Meta Hrovat danes in jutri udeležila veleslalomske in slalomske tekme evropskega pokala v St. Antonu. Preostali članici reprezentance A Ana Drev in Tina Robnik pa v teh dneh nabirata kilometrino v Kranjski Gori, kjer bosta na sobotni moški veleslalomski preizkušnji predtekmovalki. Takoj po tekmah v Crans Montani se bo ženska reprezentanca zbrala v Kranjski Gori, kjer bo tekmovala na dveh preizkušnjah FIS, na katerih se bo poskušala čim bolje pripraviti na nadaljevanje svetovnega pokala v tehničnih disciplinah v Ofterschwangu.