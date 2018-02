Juncker je po srečanju s kosovskim vodstvom dejal, da je nepravično do državljanov, da so edini na Zahodnem Balkanu, ki potrebujejo vizum za vstop v unijo. Seja parlamenta, na kateri bi morali ratificirati sporazum o meji s Črno goro, je bila danes znova preložena, in sicer že tretjič v dveh tednih. Danes je bilo namreč navzočih le 67 poslancev, za ratifikacijo pa potrebujejo najmanj 80 glasov podpore.

Kosovski predsednik Hashim Thaci je po srečanju z Junckerjem poudaril odločnost države na poti v EU in da si želijo postati država kandidatka. Zahvalil se je tudi visoki zunanjepolitični predstavnici EU Federici Mogherini za njeno potrpežljivost v procesu normalizacije odnosov med Prištino in Beogradom, ki poteka pod okriljem unije.

K normalizaciji odnosov med sosednjima državama je pozval tudi Juncker, ki je dejal, da so odnosi med Kosovom in Srbijo osrednjega pomena na poti proti Evropski uniji, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.