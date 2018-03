Jaz sem se v medijih takrat prvi oglasil v podporo SV z utemeljitvijo, da zdaj, ko smo končno le dobili spet svojo vojsko, jo pa želijo nekateri ukiniti. Slovenski vojak je bil vedno spoštovan in srčen borec. Zgodovinska dejstva ne lažejo. Vsakoletne negativne ocene vojske so nas spravljale v zadrego in ponižanje, nekatere celo v obup. Poslanci SDS so na odborih za obrambo obračunavali s tistimi, ki ne tulimo v isti rog kot oni. Vsevprek so nas ožigosali za petokolonaše, predvsem tiste, ki smo se oglašali v medijih in se nismo strinjali z njihovimi izpadi. Tudi mene, ki sem bil 17 let pripadnik TO in sem s puško v roki branil to našo ljubo domovino.

Odbor za obrambo je pod vodstvom poslanca SDS Žana Mahniča odigral zelo negativno vlogo. Menjava predsednika odbora pred volitvami je sicer nesmiselna. Velika moralna škoda je že narejena. Odgovornost nosijo volilci, ki takšne ljudi volijo. Politiki so načelnike generalštaba (GŠ) menjavali kot spodnje hlače. Biti načelnik GŠ je izjemno odgovorna in zahtevna funkcija, ki ji vsak ni kos. To se je videlo v zadnjem obdobju. Poslanec Žan Mahnič krivdo za obstoječe stanje v SV nenehno vali na ministrico Andrejo Katič. Takšno stanje v SV ni od včeraj, gospod poslanec. Če bi se ministrica za obrambo udeleževala paradiranja pripadnikov VSO, te »krivde« zagotovo ne bi bila deležna s strani SDS. Kriva je le v toliko, ker ni marsikoga že prej odslovila. Domnevam, da se bo še soočila s kakšno interpelacijo stranke SDS. Pri tej stranki je vse možno. Saj to je res edino, kar izjemno dobro obvladajo.

Je pa nekaj res: vojska je resna in zahtevna ter pomembna institucija. Vodenje vojske je treba v celoti prepustiti sposobnim častnikom in ne tistim politikantom, ki vojske nikoli niso služili; podeljevali so si samo visoke čine in dobro plačane službe. Z besom sem zato spremljal prenose sej odbora za obrambo, kjer so se poslanci SDS izživljali nad pripadniki SV, jim solili pamet, žalili nekatere generale, oni pa molčali kot kakšni šolarčki. Pokončno je odigral svojo vlogo na eni izmed sej samo predsednik ZZB Tit Turnšek, pa še tistega je predsednik odbora nagnal iz dvorane in mu grozil z varnostniki.

Nekajkrat sem si ogledal tudi zadnjo Mahničevo tiskovno konferenco, ki so jo na TV Slovenija večkrat predvajali. Njegove izjave so vredne vse obsodbe. Pravila dopisovanja v rubriko Pisma bralcev mi ne omogočajo prikaza celotne razprave poslanca. Omenil bom le tisto o brigadirju Francu Koračinu, kjer poslanec pred vesoljno Slovenijo pove, da je na izpitu iz angleščine trikrat padel. Brigadirja Franca Koračina osebno poznam. Kljub temu da je na izpitu iz angleščine trikrat padel, kot zatrjuje poslanec Žan Mahnič, z vso odgovornostjo trdim, da mu ne seže v nobenem pogledu niti do gležnjev, kaj šele do kolen. Brigadir Franc Koračin je človek z veliko začetnico, z velikim vojaškim znanjem, olikan, človeški, prijazen gospod, velik vojak v pravem smislu besede in izjemen poštenjak. Morda ima res težave z angleškim jezikom, ni pa edini. Tudi tujci imajo težave s slovenskim. Je pa res, da brigadir Franc Koračin nikoli ne bo dosegel praga Mahničevega cinizma.

Srečko Križanec

predsednik veteranov občine Štore