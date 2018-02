»Športna« trgovina se je za te ukrepe odločila po pokolu na srednji šoli v Parklandu na jugu Floride, ki ga je na valentinovo izvedel 19-letni Nikolas Cruz. Pobil je 17 ljudi in ponovno pogrel ameriške prepire o orožju. Tokrat malce bolj kot običajno, saj so se dijaki prizadete srednje šole in drugi po ZDA organizirali in zahtevajo spremembe.

Dijaki srednje šole v Parklandu so se po 14. februarju danes prvič vrnili v šolske klopi, med drugim odločeni, da v svojem boju ne bodo popustili ne glede na napade desničarskih medijev, komentatorjev in orožarskih lobijev, da so plačanci ali lutke levice in nasprotnikov orožja.

Veriga bo zdaj prav tako pod pritiskom orožarskega lobija, kot je bila po pokolu na osnovni šoli Columbine leta 2012, ko se je odločila za podobne ukrepe. Vzdržala je sicer manj kot leto dni, ampak vodstvo podjetja sedaj zatrjuje, da bodo tokratne spremembe v prodajni politiki večne.