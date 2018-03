Na kolo za zdravo kolo, pravijo kolesarski zanesenjaki. Še posebno razveseljivo je dejstvo, da smo Slovenci iz sezone v sezono bolj ozaveščeni o uporabi kakovostne kolesarske opreme. Zasluga gre predvsem trgovcem v velikih trgovskih športnih centrih in specializiranih kolesarskih trgovinah, kjer imajo pestro in cenovno sprejemljivo ponudbo.

Pred nakupom kolesa je treba dobro razmisliti, na kateri podlagi se bomo najpogosteje vozili. Najpomembneje je, da kupimo kolo prave velikosti, kar močno vpliva na pravilno držo naše hrbtenice in učinkovito delovanje kolesarskih mišic. Tisti, ki vas mikajo hitre in dolge vožnje, izberite lahka, aerodinamična in športna cestna kolesa. Privržencem gorskih in makadamskih poti ter drugih neravnih podlag ustrezajo gorska kolesa, ki so spredaj vzmetena ali polno vzmetena. S treking kolesi, ki so nekakšna kombinacija gorskega in cestnega kolesa, boste zadovoljni tako ljubitelji vožnje po cesti kot ljubitelji nezahtevnih terenov. Primerna so za vse, ki nimate kolesarskih izkušenj in si želite rekreativnega kolesarjenja. Izberite treking kolo, ki omogoča vožnjo po praktično vseh podlagah, tudi položaj na kolesu je precej udobnejši kot na gorskih ali cestnih kolesih.

Ne pozabite na kakovostne kolesarske hlače z všito posebno podlogo, ki omogočajo udobno vožnjo brez odrgnin. Kolesarska oblačila naj bodo namenska, taka, ki so izdelana iz hitro sušečih materialov in ki odvajajo vlago od telesa. Priporočljivi so še kolesarske rokavice, ki omogočajo dober oprijem krmila, podsedežna torbica z rezervno zračnico, tlačilka in držalo za bidon.

Osnovna oprema vsakega rekreativnega kolesarja je čelada. Biti mora zračna, kar pomeni, da ima odprtine za prezračevanje, udobna in izdelana iz kakovostnih materialov. Ščititi mora čelo, senca in glavo. Kakovostne kolesarske čelade s priznanim standardnim znakom imajo zaporni jermen, ki ga je mogoče zlahka odpirati in zapirati. Čelada, ki je dobro nameščena, vas lahko ščiti pri padcu in reši življenje, opozarjajo strokovnjaki.

Tiste prave kolesarske užitke in maksimalni izkoristek moči prinašajo kolesarski čevlji. Omogočajo namreč skladnejše gibanje in dvojni izkoristek sile (v potisni in vlečni smeri). Z njimi lahko ogromno moč prihranimo pri vsaki kolesarski turi.

Servis pred sezono in po njej

Dobro delovanje brez raznih neprijetnosti, ki se najhitreje opazijo pri nenatančnem prestavljanju, in dolgo življenjsko dobo koles zagotavlja ustrezno vzdrževanje. Ne le spomladi, preden kolo potegnemo na plan iz kleti, tudi ob koncu sezone, pred zimskim spanjem, je treba poskrbeti zanj – z generalnim servisom, ki naj obsega tudi menjavo žic menjalnikov in zavor. Tako kot peljemo avto na servis, moramo na redni servis odpeljati tudi kolo, opozarjajo poznavalci. Na letnem servisu bodo zamenjali obrabljene in dotrajane dele, preverili, ali so vsi vrteči deli podmazani, in poskrbeli, da se na njih ne bo nabirala umazanija. Očistili vam bodo menjalnike, verigo, vzmetne vilice in obroče koles. Preden spomladi sedete na kolo, s pomočjo serviserja preverite, ali so vsi deli dovolj privijačeni, v kakšnem stanju so pnevmatike in zračnice, zavorne obloge in v kakšnem stanju sta menjalnika in zavore.

Še nekaj je. Prve vožnje spomladi naj bodo krajše in v zmernem tempu. Izberimo ravne ceste, kjer ni preveč prometa. V tem času so najbolj priljubljene ravninske ture, s katerimi naberemo kilometrino pred zahtevnejšimi gorskimi turami in vzponi. Svojo kolesarsko kondicijo stopnjujte počasi in se ne primerjajte z drugimi. Predvsem pa ne pozabite, da na cesti nikoli niste sami, in ne pozabite na čelado!