Ljubiteljski fotograf Krivec je v svoj fotografski objektiv ujel Blejsko jezero, ovito v gosto meglo. Kot piše v sporočilu za javnost, Krivec prikazuje skrite zaklade Slovenije, kot so visoki vrhovi Alp, smaragdne reke, pokrajina z vinogradi, srednjeveški gradovi, cvetoča mesta in majhen, a poseben košček obale. Krivec je ob uvrstitvi v ožji izbor povedal: »Imel sem veliko srečo z izjemnimi vremenskimi pogoji. Poleg tega je Blejsko jezero eden najbolj fotogeničnih krajev na svetu.«

Krivec je za še eno fotografijo v isti kategoriji prejel tudi posebno pohvalo, posebni pohvali pa sta si v odprtem tekmovanju prislužila še dva fotografa iz Slovenije, Klemen Razinger in Stojan Gorup.

Prejeli rekordnih 320.000 prispevkov iz več kot 200 držav

Fotografski natečaj Sony World Photography Awards, ki poteka pod okriljem Svetovne fotografske organizacije, vsako leto odkriva najboljše fotografije tako ljubiteljskih kot profesionalnih fotografov. Ti se lahko na natečaj prijavijo z delom, posnetim v zadnjih dvanajstih mesecih. Kot so sporočili organizatorji, so na 11. natečaj fotografi iz več kot 200 držav poslali rekordnih 320.000 prispevkov, kar je največ doslej in kar za 40 odstotkov več kot v letu 2017. Žirante je še posebej navdušila izjemna kakovost prispelih fotografij. Izpostavili so tudi, da v ožji izbor uvrščene fotografije ponujajo dober vpogled v glavne trende in zanimanja sodobnih fotografov.

V profesionalnem tekmovanju fotografi tekmujejo v desetih kategorijah. Žiranti so letošnje prispevke označili kot izjemno močne, še posebej v kategorijah Ustvarjalno in Odkritje. Tudi v odprtem tekmovanje fotografi tekmujejo v desetih kategorijah, pri čemer je letos največ fotografij prispelo v kategoriji Ulična fotografija ter Pokrajina in narava. Po 50 del v posameznih kategorijah prejme posebne pohvale.

V ožji izbor uvrščene fotografije v obeh tekmovanjih se potegujejo za zmago v svojih kategorijah, njihovi avtorji pa za naziv fotograf leta.

Zmagovalca v odprtem tekmovanju bodo razglasili 20. marca, v profesionalnem tekmovanju pa 19. aprila, ko bo znano tudi, kdo prejme naziv fotograf leta v obeh kategorijah. Fotograf leta v profesionalnem tekmovanju prejme nagrado v višini 25.000 dolarjev, v odprtem tekmovanju pa v višini 5000 dolarjev. Dela, ki so bila v odprtem tekmovanju uvrščena v ožji izbor, bodo od 20. aprila do 6. maja razstavljena v Londonu.