Slovenija bo imela še naprej štiri predstavnike v evropskih klubskih tekmovanjih, a bodo vsi štirje začeli svojo pot že v prvem krogu kvalifikacij. To velja tako za državnega prvaka, ki bo po novem evropsko sezono oziroma kvalifikacije za ligo prvakov začel že 10. oziroma 11. julija, kot za pokalnega prvaka ter drugo in tretjeuvrščeno moštvo Prve lige Telekom, ki bodo v evropski ligi startali 12. junija. Vsi bodo morali, če bodo hoteli nastopiti v skupinskem delu, premagati štiri tekmece.

Slovenija na klubski lestvici Uefa zaseda 30. mesto; pred njo sta Srbija in Kazahstan, za njo pa Slovaška in Liechtenstein. Na vrhu je Španija, ki ima tako kot Nemčija, Anglija in Italija po štiri predstavnike v ligi prvakov. Dve zagotovljeni mesti imata Rusija in Francija, po eno pa Portugalska, Ukrajina, Belgija in Turčija.

V skupinski del lige prvakov, ki bo tako kot nadaljnji izločilni boji potekal po istem sistemu kot doslej, se bo uvrstilo 26 ekip; poleg prej omenjenih še aktualni evropski prvak ter zmagovalec evropske lige. Finale lige prvakov bo 1. junija 2019 na stadionu Metropolitano v Madridu, finale evropske lige bo tri dni prej, torej 29. maja, v Bakuju, evropski superpokal 2018 pa bo 15. avgusta v Tallinnu.

V skupine evropske lige bo neposredno uvrščenih 17 moštev. To bodo pokalni prvaki prvih dvanajstih držav s klubske lestvice Uefa (po Turčiji na desetem mestu sta to še Češka in Švica), štiri petouvrščena moštva iz najboljših štirih lig v Evropi ter četrtouvrščena ekipa Francije. Tem se bo pridružilo deset ekip, ki bodo izgubile v četrtem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, ter enaindvajset moštev, ki se bodo prebila skozi kvalifikacije, oziroma bodo imela pravico nastopa zaradi principa "prvak evropske lige". Kvalifikacije za ligo prvakov in evropsko ligo bodo trajale do konca avgusta.