Decembra lani je bilo po evidenci Zavoda RS za zaposlovanje brezposelnih skoraj 17.000 mlajših od 29 let, kar pomeni 19,9 odstotka vseh brezposelnih ali skoraj petino od dobrih 85.000 oseb, ki nimajo službe. Od tega jih je imelo 3677 najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje, 7898 pa srednješolsko izobrazbo. Skupno torej 11.575 mladih, ki niso vključeni v trg dela.

Usposabljanje, ki bo potekalo v Kranju, izvaja Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in regijskimi partnerji. Gre za šesto regijsko usposabljanje od sedmih, na katerih naj bi čim več mladih brezposelnih do 29. leta starosti našlo svoje mesto na trgu dela. V Celju, Ljubljani, Murski Soboti, Kopru in Novem mestu se je usposabljanja udeležilo 84 mladih, od tega jih je več kot 30 že dobilo zaposlitev, nekateri so se zaposlili še pred iztekom usposabljanja.

Da bi bila zaposlenost med mladimi čim višja, si med drugim prizadevajo tudi v sklopu projekta Model M, ki z delavnicami in mreženjem s podjetji poteka po vsej Sloveniji. Konec januarja je usposabljanje, ki ga izvaja Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, potekalo v jugovzhodni Sloveniji, 19. marca se začenja usposabljanje na Gorenjskem. Informativni sestanek za potencialne udeležence usposabljanja v Kranju bo že v sredo, 7. marca, zainteresirani se lahko nanj prijavijo prek FB in spletne strani projekta Model M Slovenija ali pa informacije dobijo na območni enoti Zavoda RS za zaposlovanje Kranj.

Maša Žugelj: Tega te ne naučijo v šoli

Na vsakem regijskem usposabljanju se mladi povežejo s podjetniki, nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekte ter tako hitreje pridejo do zaposlitve. Ogledajo si dobre prakse regionalnih podjetij in nevladnih organizacij, se pogovarjajo z delodajalci in spoznavajo življenjske in poslovne zgodbe podjetnikov in nevladnikov.

»Naučili smo se napisati zanimiv življenjepis, kar ni najlažje, sploh ko veš, na kaj vse moraš biti pozoren. Velika razlika je, ali si sam iščeš zaposlitvene priložnosti po svetovnem spletu in se držiš nekih osnovnih pravil ali pa ti osebno pomaga karierna svetovalka. Teh stvari te ne naučijo v šoli, so pa izredno pomembne in skoraj neizogibne, potem ko končamo šolanje. Poleg vseh uporabnih informacij v okviru Modela M dobiš skupino ljudi, ki je v podobni situaciji, kot si sam, ti je v podporo in pomoč ter se zraven še neizmerno zabavaš. Usposabljanje je bilo zame super izkušnja,« je komentirala Maša Žugelj, diplomirana socialna delavka, ki se je spomladi lani udeležila usposabljanja v osrednji Sloveniji, junija pa zaposlila na Kliniki Golnik.