Ljubljanski višji sodniki so že v drugo obravnavali devet let star uboj Mustafe Rastoderja na Litostrojski cesti v Šiški, za katerega je obtožen 33-letni Radenko Đurđević. Sosed pokojnega in brat njegovega dekleta je bil v ponovnem sojenju na ljubljanskem okrožnem sodišču oproščen očitkov uboja, sodni epilog pa je bil do zdaj poln preobratov. Đurđević je bil že na prvem sojenju na prvi stopnji oproščen, vendar so nato višji sodniki ocenili, da je kriv, in mu prisodili 12-letno zaporno kazen. Nato je sledil nov preobrat, saj so vrhovni sodniki sodbo razveljavili in zadevo vrnili na prvo stopnjo. Tam je bil Đurđević ponovno oproščen, njegova nadaljnja usoda pa je zdaj v rokah višjih sodnikov.

Tožilstvo zahteva, da oprostilno sodbo spremenijo v obsodilno in Đurđevića obsodijo na 12 let zapora, obramba pa pričakuje, da bodo višji sodniki tokrat potrdili oprostilno sodbo in s tem Đurđevića pravnomočno ter dokončno razbremenili obtožb.

Osem strelov iz pištole Osemindvajsetletni Rastoder je v svojem kletnem stanovanju umrl pod osmimi streli iz pištole, ki je policija ni nikoli našla. Rastoderjevi sosedi so nam dan po uboju povedali, da so okoli enajstih zvečer slišali prepir, ob dveh zjutraj pa je nekatere zbudil ropot. Rastoderja je ob sedmih zjutraj 19. januarja 2009 našel sosed, ki je opazil, da so vrata njegovega stanovanja odprta in poškodovana. Pokojni je ležal na postelji, poleg roke je imel mobilni telefon, okoli njega pa se je motal njegov pes. Policisti so po končani preiskavi ovadili Đurđevića, ki naj bi Rastoderja ubil zaradi zaščitniškega odnosa do mame. Izkazalo se je namreč, da sta se Đurđevićeva sestra in mama kritičnega večera sprli. Sestra je mamo tudi pretepla, tako da je morala posredovati policija, ki je sestro odpeljala. Ker je bila Đurđevićeva sestra odvisnica od droge, s katero jo je zalagal prav njen partner Rastoder, naj bi Đurđević v njem videl krivca za sestrino vedenje, šel čez nekaj ur do njegovega stanovanja in ga ubil. Dejanje je priznal na policijski postaji, prav tako pa so na njegovih rokah in obleki našli sledi streljanja. Teh je bilo sicer malo.